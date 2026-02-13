Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Diebstahl von Kupferrohren - Weyhe-Leeste, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin, Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt - weitere Verkehrsunfälle ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl von Kupferrohren

Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde Barnstorf zeigte am Donnerstag den Diebstahl von mehreren Kupferrohren und Dachrinnen bei der Polizei an. In der Nacht zum Donnerstag hatten zunächst Unbekannte Kupferrohre von der Kirche und dem Pfarrhaus abgerissen und teilweise entwendet. Erste Ermittlungen und Hinweise von Zeugen führten die Polizei schnell zu drei Tatverdächtigen. Gegen die drei, 23, 30 und 32 Jahre alten Männer ermittelte die Polizei bereits nach einem Diebstahl an der Kirche im Januar 2026. Bei einem Tatverdächtigen hat die Polizei am Donnerstag, auf Anordnung eines Gerichts, die Wohnung, die Garage und das Fahrzeug durchsucht. Gegen alle drei Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin - Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt

Am 12.02.2026, gegen 18:10 Uhr überquerte eine 84-jährige Fußgängerin unvermittelt die Leester Straße in Höhe der Einmündung zur Schulstraße in Weyhe und übersah dabei einen 54-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Alte Poststraße fuhr. Die 84-Jährige wurde im Folgenden frontal durch den Pkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt.

Weyhe-Dreye - Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und E-Scooter - Verkehrsteilnehmer leicht verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters übersah am 12.02.2026, um 06:10 Uhr beim Überqueren der Dreyer Straße einen von rechts kommenden, 40-jährigen Verkehrsteilnehmer, der die Dreyer Straße in Fahrtrichtung Industriestraße befuhr. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - Eine Person leicht verletzt

Im Ortsgebiet Bassum, B51, kollidierte eine 36-jährige Fahrzeugführerin im Einmündungsbereich zur Bremer Straße beim Abbiegen nach links mit einer 18-jährigen Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Pkw entgegenkam. Bei der Kollision verletzte sich der Beifahrer der 18-Jährigen leicht. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 11000 Euro.

Schwarme - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am 12.02.2026, um 15:44 Uhr befuhr ein 75-jähriger Autofahrer die Hoyaer Straße in Schwarme und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 43-jährigen Fahrzeugführer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei gegen den Pkw einer 52-jährigen Verkehrsteilnehmerin geschoben. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die erstgenannten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 10000 Euro.

