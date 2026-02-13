PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Ermittlungen nach Bränden ---

Diepholz (ots)

Am Mittwoch gerieten im Laufe des Tages im Landkreis gleich drei Häuser bzw. Dachstühle in Brand. Zunächst brannte ein Bauernhaus in der Nacht zu Mittwoch in Stuhr. Am Nachmittag geriet dann der Dachstuhl eines Hauses in Diepholz in Brand. Zuletzt brannte ein ungenutztes Haus in Lembruch. Bei allen drei Bränden wurde niemand verletzt (wir berichteten).

Nach Beendigung der Löscharbeiten hatte die Polizei alle Brandorte beschlagnahmt und mit den Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Der Dachstuhlbrand in Diepholz ist nach Ermittlungen der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.

Die Brandorte in Stuhr und Lembruch konnten von Brandermittlern der Polizei zwar schon in Augenschein genommen werden, die Ermittlungen der Brandursache dauern jedoch noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

