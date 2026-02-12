PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch - Brand eines Reetdachhauses ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr geriet ein Reetdachhaus in der Seestraße in Brand und wurde nahezu völlig zerstört.

Ein Passant entdeckte gegen 18.00 Uhr das Feuer am Dach des Hauses und alarmierte sofort die Feuerwehr. Da das Haus seit mehreren Jahren ungenutzt ist, wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, konnte aber das völlige Abbrennen des Daches nicht verhindern. Ein Übergreifen des Feuers auf ein nahliegendes Hotel konnte die Feuerwehr verhindern.

Das Gebäude ist nach Beendigung der Löscharbeiten einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt, nach ersten Erkenntnissen, ca. 100000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

