PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Dachstuhlbrand, starke Rauchentwicklung ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr entstand im Holunderweg ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Freund der Bewohner, die sich derzeit im Urlaub befinden, entdeckte starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten.

Nachbarn und Anwohner wurden aufgrund er starken Rauchentwicklung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Direkt vom Rauch betroffene Anwohner mussten ihr Häuser verlassen.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, die sich auch noch bis in die Nacht hinziehen werden.

Für mehrere Häuser mussten die Stadtwerke aus Gründen der Gefahrenabwehr den Strom abschalten.

Nach Beendigung der Löscharbeiten und Übergabe der Brandstelle an die Polizei, wird diese von der Polizei beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:42

    POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall und Einbruch - Diepholz, Verkehrsunfall ---

    Diepholz (ots) - Weyhe - Fahrerin leicht verletzt Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Dienstagvormittag gegen 11.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirchweyher Straße / Südumgehung Dreye leicht verletzt. Die 47-Jährige hatte zunächst bei Rot an der Kreuzung gehalten und war dann bei Grün angefahren. Durch einen Bedienfehler des Schalthebels bremste ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:18

    POL-DH: --- Stuhr - Brand eines unbewohnten Bauernhauses ---

    Diepholz (ots) - Ein Brand hat in der letzten Nacht in Fahrenhorst ein unbewohntes Bauernhaus zerstört, die angrenzende Scheune konnte gerettet werden. Ein Verkehrsteilnehmer meldete in der Nacht gegen 00.50 Uhr ein Feuer in einem Bauernhaus an der Hauptstraße (B 51) in Fahrenhorst. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der Dachstuhl in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, da das Haus derzeit unbewohnt ist. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren