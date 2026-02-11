Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Dachstuhlbrand, starke Rauchentwicklung ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr entstand im Holunderweg ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Freund der Bewohner, die sich derzeit im Urlaub befinden, entdeckte starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten.

Nachbarn und Anwohner wurden aufgrund er starken Rauchentwicklung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Direkt vom Rauch betroffene Anwohner mussten ihr Häuser verlassen.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt, die sich auch noch bis in die Nacht hinziehen werden.

Für mehrere Häuser mussten die Stadtwerke aus Gründen der Gefahrenabwehr den Strom abschalten.

Nach Beendigung der Löscharbeiten und Übergabe der Brandstelle an die Polizei, wird diese von der Polizei beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt.

