Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - In Bremen Festgenommene auch mögliche Täter des Raubüberfalles auf REWE Markt ---

Diepholz (ots)

Die Polizei in Bremen hat am Wochenende drei mutmaßliche Täter festgenommen, die im Verdacht stehen, für mehrere Überfälle auf Tankstellen in Bremen in den vergangenen Wochen verantwortlich zu sein. Gegen zwei Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet, gegen den dritten Tatverdächtigen laufen die Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Diepholz prüft, zusammen mit der Polizei Bremen, mögliche Zusammenhänge mit dem Raubüberfall auf den REWE Markt in Twistringen in der Nacht zum 27.01.26. Unbekannte hatten einen Mitarbeiter auf dem Weg nach Hause überfallen, ins Auto gezerrt und bedroht. Anschließend wurde er gezwungen den Tresor im Markt zu öffnen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, stehen die von der Polizei Bremen festgenommenen Männer in dringendem Tatverdacht auch den Raubüberfall in Twistringen verübt zu haben.

Die Ermittlungen dauern an, dabei werden mögliche Zusammenhänge geprüft und Beweismittel ausgewertet.

