Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Borstel, Einbruchdiebstahl in unbewohntes Bauernhaus - Syke, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Borstel - Einbruchdiebstahl in unbewohntes Bauernhaus

Im Zeitraum 06.02.2026, 16:00 Uhr - 08.02.2026, 15:15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein unbewohntes Bauernhaus in Borstel, Siedenburger Straße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kupferrohre von noch unbekanntem Wert und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 949-0 zu melden.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Im Ortsgebiet Syke, in der Wilhelm-Heile-Straße, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am 08.02.2026 zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr einen Pkw Hyundai in blau. Dieser war in einer Parkbucht in Höhe Hausnummer 53 geparkt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 1000 EUR. Unfallzeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 969-0 zu melden.

