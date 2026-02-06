Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Pkw beschädigt Zäune - Weyhe, Fußgänger verletzt - Stuhr, Mit Gegenverkehr kollidiert ---

Diepholz (ots)

Syke-Heiligenfelde - Pkw beschädigt Zäune

Bei einem Verkehrsunfall in Heiligenfelde, Colonie (B 6), hat ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Pkw mehrere Zäune beschädigt. Der 19-Jährige befuhr die B 6 in Richtung Hannover, als er auf winterglatter Straße die Kontrolle verlor, nach links von der Straße geriet und nachdem er mehrere Zäune beschädigte, zum Stehen kam. Der 19-Jährige blieb unverletzt, der gesamte Schaden beträgt jedoch ca. 30000 Euro.

Weyhe - Fußgänger verletzt

An der Einmündung Leester Straße / Busplatz wurde am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 57-jährige Fußgänger wollte die Straße Busplatz überqueren, als ein Unbekannter mit seinem Pkw von der Leester Straße einbog und ihn beinahe erfasste. Der 57-Jährige trat zur Seite und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Mit Gegenverkehr kollidiert

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr kollidierten auf der Kladdinger Straße zwei Pkw frontal. Dabei wurden beide Fahrer und ein Mitfahrer leicht verletzt. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kladdinger Straße in Richtung Stuhr. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin fuhr ihr entgegen in Richtung Bremen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten beide Pkw frontal. Dabei wurden beide Fahrer und ein 17-jähriger Mitfahrer im Pkw der 42-jährigen Fahrerin verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

