Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Verkehrsunfälle aufgrund anhaltender Winterglätte --- Neuenkirchen bei Bassum - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz - Verkehrsunfälle aufgrund anhaltender Winterglätte

Im Verlauf des gestrigen Tages, den 04,02.2026, ereigneten sich im Landkreis Diepholz aufgrund der anhaltenden Winterglätte mehrere Verkehrsunfälle.

In Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, Alte Heerstraße, rutschte ein 42-jähriger Fahrzeugführer gegen 09:40 Uhr aufgrund der Glätte in den Kreuzungsbereich. In der Folge kollidierte er mit einer 39-jährigen Fahrzeugführerin. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese belaufen sich schätzungsweise auf ca. 14.000 EUR.

In Weyhe, Am Weißen Moor, geriet eine 36-jährige Fahrzeugführerin gegen 16:30 Uhr glättebedingt ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Sie verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es in Stuhr, Blockener Straße, gegen 05:20 Uhr. Hier geriet ein 46-jähriger Fahrzeugführer aufgrund der winterglatten Fahrbahn zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte durch Gegenlenken in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zwei entgegenkommende Fahrzeuge. An allen Pkw entstanden Sachschäden.

Neuenkirchen bei Bassum - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Im Ortsgebiet in Neuenkirchen bei Bassum, Bassumer Straße, fuhr ein 60-jähriger Führer eines Lkw am 04.02.2026, gegen 12:00 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Pkw eines 41-jährigen Fahrers auf. Der 41-Jährige beabsichtigte, nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Pkw des 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 15.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell