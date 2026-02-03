Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wetschen - Update Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat am heutigen Tag die ersten Ursachenermittlungen zu dem gestrigen Brand aufgenommen. Aus statischen Gründen konnten die betroffenen Gebäudeteile noch nicht betreten werden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Zu einer weiteren Untersuchung der Brandstelle wird die Polizei einen unabhängigen Gutachter hinzuziehen.

Die Gesamtschadenshöhe muss nach oben korrigiert werden und beträgt über 1 Millionen Euro.

