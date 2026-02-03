PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz, Glätteunfälle - Twistringen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz - Glätteunfälle

Am 02.02.2026 kam es im Landkreis Diepholz zu mehreren Glätteunfällen, bei denen die beteiligten Fahrzeugführer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn von der Straße abkamen. In Rehden, Düversbrucher Straße, kam ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters in einer Rechtskurve nach links ab. Ein weiterer Unfall ereignete sich in Sudwalde, Menninghäuser Straße. Dort kam ein 24-jähriger Fahrzeugführer bei einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In Bassum, B61, rutschte ein 19-Jähriger mit seinem Pkw aus Apelstedt kommend in Richtung Neuenkirchen vom Fahrstreifen nach rechts und stieß mit der dort befindlichen Schutzplanke zusammen. Die beteiligten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Weiterhin entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen. Die Polizei bittet in Bezug auf die derzeitigen Wetterbedingungen darum, insbesondere bei Glätte besonders vorausschauend zu fahren.

Twistringen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln Die Polizei Syke kontrollierte am 02.02.2026, gegen 23:00 Uhr einen 31-jährigen Fahrzeugführer im Twistringer Ortsgebiet. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der ausländische Führerschein, den er den Beamten vorlegte, war zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Zudem stand der 31-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und THC. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

