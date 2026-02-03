PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Wetschen - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend gegen 19.10 Uhr entdeckte ein Nachbar den Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Wetscher Bruchstraße. Er alarmierte daraufhin sofort Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Der einzige Bewohner des Anwesens war nicht zu Hause. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus und einen Stall nicht verhindern. Der Gebäudekomplex brannte völlig aus. Aus dem Stall konnten 60 der insgesamt 70 Schweine gerettet werden. Das Veterinäramt des Landkreises erhielt Kenntnis.

Nach Beendigung der Löscharbeiten beschlagnahmte die Polizei den Brandort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 800000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

