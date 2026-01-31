Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.01.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 29.01.2026, 18:30 Uhr bis zum 30.01.2026, 09:10 Uhr kam es in Sulingen, In den Feldgärten, zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Beteiligter touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw (Citroen) und beschädigte diesen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Sulingen Zeugen zum Verkehrsunfall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04271-9490 entgegen.

Scholen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

In einem Kurvenverlauf auf der Bundesstraße 61 im Bereich Scholen kam am 30.01.2026, gegen 21:54 Uhr eine 58jährige Beteiligte aus Langwedel mit ihrem Pkw (Ford) von der Fahrbahn ab. Aufgrund von Schneeverwehungen und Glätte geriet das Fahrzeug ins Rutschen und überschlug sich schließlich im Wegeseitenraum. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr 25jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Schadenshöhe am Pkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Sulingen - Verkehrsunfall aufgrund von Glätte unter dem Einfluss von Alkohol

Am 30.01.2026 gegen 23:50 Uhr kam es in Sulingen im Ortsteil Stadt auf der Bundesstraße 61 zu einem Verkehrsunfall aufgrund ungeklärter Ursache. Eine 24jährige Fahrzeugführerin aus Bahrenborstel kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten und ihren Pkw. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.100 Euro geschätzt. Zudem verletzte sich die Beteiligte leicht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde dann bei der Beteiligten eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille, was zu der Entnahme einer Blutprobe führte.

Bassum - Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte zwei Kinder verletzt

Am Freitag , den 30.01.2026, kam es gegen 17:45 Uhr auf der Straße Nienhaus in Bassum zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 2-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und eine 10- jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Das 10-jährige Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Scharrendorf - Verkehrsunfall auf der Landesstraße 341

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 07:19 Uhr auf der Landesstraße 341 (Nienburger Straße) im Ortsteil Scharrendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Fahrerin eines Fiat überholte auf schneeglatter Fahrbahn, hier kam sie beim Wiedereinfädeln ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 25-jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

