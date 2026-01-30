Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Schulbus rutscht in Graben - Klein Lessen, Pkw rutscht gegen Garage - Wagenfeld, Unfallflucht auf Seniorenheimparkplatz ---

Diepholz (ots)

Bassum - Schulbus rutscht in Graben

In Bassum, Haft, ist am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr ein Schulbus auf einer schneeglatten schmalen Straße in einen Graben gerutscht. Die Fahrerin und 12 überwiegend Grundschulkinder blieben unverletzt, konnten aber zunächst den Bus nicht verlassen. Für den Weitertransport der Kinder wurde ein Ersatzbus organisiert. Er brachte die Schulkinder sicher, aber verspätet, zur Schule. Die Feuerwehr sichert den Bus sichern, damit er nicht weiter in den Graben rutschte. Im Laufe des Vormittags soll der Schulbus geborgen werden.

Sulingen-Klein Lessen - Gegen Garage gerutscht

Bei einem Verkehrsunfall in Klein Lessen ist am Donnerstagmorgen gegen 08.20 Uhr ein Pkw-Fahrerin gegen eine Garage gerutscht und hat hohen Schaden verursacht. Die 35-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Klein Lessen. Als sie nach rechts auf die B 214 einfahren wollte, rutschte sie auf der schneeglatten Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in eine gegenüberliegende Garage. Die 35-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw und der Garage entstand erheblicher Sachschaden (Einsturzgefahr). Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wir auf mindestens 27000 Euro beziffert.

Wagenfeld - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in der Marsstraße ist am Mittwoch ein Pkw BMW Mini angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der kurzen Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr wurde der Mini vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel. 05444 / 980100, entgegen.

