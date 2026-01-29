Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Vermisste 13-Jährige wieder da ---

Diepholz (ots)

Die seit dem 20.01.26 in Diepholz vermisste 13-jährige Asya ist wieder da.

Nach einem Streit hatte Asya am 20.02.26 ihre Wohngruppe in Diepholz verlassen und war seither vermisst. Erste Überprüfungen aller bekannten Anlaufadressen führten nicht zum Auffinden der 13-Jährigen.

Am 28.01.26 konnte die 13-Jährige schließlich wohlbehalten aufgegriffen werden. Sie befindet sich jetzt in Obhut und wird betreut.

Die Polizei bittet, das Foto sowie Fahndungsaufrufe zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell