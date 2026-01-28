Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Einbruch - Sulingen-Groß Lessen, Linienbus im Graben ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Am Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Hohenmoor eingebrochen und haben Bargeld und Werkzeuge entwendet. Die Bewohner waren zwischen 05.45 Uhr und 15.45 Uhr nicht zu Hause. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür und gelangten so ins Haus. Nach dem Einbruch verschwanden die Täter unerkannt wieder. Die Schadenshöhe stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen-Groß Lessen - Linienbus im Graben

Am Dienstagmittag gegen 14.20 Uhr geriet ein Linienbus in Groß Lessen in den Graben. In einer engen Kurve, auf schneeglatter Straße, geriet der Bus in den Seitenraum und rutschte in einen Graben. Der 48-jährige Fahrer und ein Fahrgast (Kind) bleiben unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

