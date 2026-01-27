Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Wo ist Aysa? Polizei sucht vermisste 13-Jährige ---

Diepholz (ots)

Die Polizei in Diepholz sucht nach der 13-jährigen Aysa, die seit dem 20.01.26 vermisst wird.

Nach einem Streit verließ Aysa ihre Wohngruppe in Diepholz und wird seither vermisst. Eine Überprüfung aller bekannten Anlaufadressen führte nicht zum Auffinden der 13-Jährigen. Aysa ist 13-Jahre alt (scheinbares Alter 16), ist ca. 170 cm groß und hat lange braune Haare. Sie trägt eine schwarze Felljacke, blaue Jeans und weiß-braun-goldene Sneaker.

Wer Aysa gesehen hat, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

