Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag- und Sonntagabend (06./07.12.2025) brachen Unbekannte in zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge ein.

In der Carolistraße/Ecke Sandgasse entwendeten sie aus einem Transporter zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro.

In der Salzburger Straße/Ecke Betty-Impertro-Straße drangen sie am Sonntagabend zwischen 22 Uhr und 23:10 Uhr in einen Citroen ein und stahlen eine Handtasche mit Bargeld.

In beiden Fällen verschafften sich die Täter über die Seitenscheibe Zugang zu den Fahrzeugen.

Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

