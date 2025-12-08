PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag- und Sonntagabend (06./07.12.2025) brachen Unbekannte in zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge ein.

In der Carolistraße/Ecke Sandgasse entwendeten sie aus einem Transporter zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro.

In der Salzburger Straße/Ecke Betty-Impertro-Straße drangen sie am Sonntagabend zwischen 22 Uhr und 23:10 Uhr in einen Citroen ein und stahlen eine Handtasche mit Bargeld.

In beiden Fällen verschafften sich die Täter über die Seitenscheibe Zugang zu den Fahrzeugen.

Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:16

    POL-PPRP: Maskierte Täter geflüchtet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (7.12.2025), gegen 18:10 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Fröbelstraße ein. Eine Zeugin beobachtete, wie die drei maskierten Täter vom Balkon der Wohnung in Richtung B9 flüchteten. Können Sie Hinweise zu den Tätern geben oder haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:45

    POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Ludwigshafen (ots) - Am Abend des 07.12.2025, gegen 18 Uhr, brachen drei bislang unbekannte Männer in eine Erdgeschosswohnung in der Fröbelstraße (nahe Thomas-Mann-Straße) ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen konnten die Personen beim Verlassen der Wohnung über den Balkon beobachten und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Personen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:33

    POL-PPRP: mehrere Einbrüche im Bereich Rheingönheim und Mundenheim

    Ludwigshafen (ots) - Fall 1: Am Samstag, 06.12.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Stadtteil Rheingönheim, in der Neuhöfer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich im oben genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. In dem Haus wurden weitere Räume aufgebrochen. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren