Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Maskierte Täter geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (7.12.2025), gegen 18:10 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Fröbelstraße ein. Eine Zeugin beobachtete, wie die drei maskierten Täter vom Balkon der Wohnung in Richtung B9 flüchteten.

Können Sie Hinweise zu den Tätern geben oder haben etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell