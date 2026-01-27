Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kollision mit Linienbus - Vermisster tot in der Weser ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Kollision mit Linienbus

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr kollidierten ein Lininbus und ein Pkw an der Kreuzung Melchiorshauser Straße / B 6 / Ristedter Straße. Dabei wurden die beiden Pkw Insassen leicht verletzt.

Die 64-jährige Fahrerin des Linienbusses wollte von der Melchiorshauser Straße nach links auf die B6 Richtung Syke einbiegen. Hierbei übersah sie den Fahrschul-Pkw eines 27-jährigen Fahrlehrers, der von der Ristedter Straße kommend, die B6 Richtung Melchiorshauser Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden der 17-jähriger Fahrschüler und sein 27-jähriger Fahrlehrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden von rund 18000 Euro.

Weyhe - Vermisster tot in der Weser

Am späten Montagabend konnte die Feuerwehr nach längerer Suche einen Pkw mit einer verstorbenen Person im Dreyer Hafen aus der Weser bergen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der seit dem Morgen vermisste Mann mit dem Fahrzeug in die Weser gefahren ist, um sein Leben zu beenden. Der Mann war am Morgen nicht zur Arbeit erschienen, hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen und war mit seinem Pkw zum Dreyer Hafen gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell