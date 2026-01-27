PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Kollision mit Linienbus - Vermisster tot in der Weser ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Kollision mit Linienbus

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr kollidierten ein Lininbus und ein Pkw an der Kreuzung Melchiorshauser Straße / B 6 / Ristedter Straße. Dabei wurden die beiden Pkw Insassen leicht verletzt.

Die 64-jährige Fahrerin des Linienbusses wollte von der Melchiorshauser Straße nach links auf die B6 Richtung Syke einbiegen. Hierbei übersah sie den Fahrschul-Pkw eines 27-jährigen Fahrlehrers, der von der Ristedter Straße kommend, die B6 Richtung Melchiorshauser Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden der 17-jähriger Fahrschüler und sein 27-jähriger Fahrlehrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden von rund 18000 Euro.

Weyhe - Vermisster tot in der Weser

Am späten Montagabend konnte die Feuerwehr nach längerer Suche einen Pkw mit einer verstorbenen Person im Dreyer Hafen aus der Weser bergen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der seit dem Morgen vermisste Mann mit dem Fahrzeug in die Weser gefahren ist, um sein Leben zu beenden. Der Mann war am Morgen nicht zur Arbeit erschienen, hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen und war mit seinem Pkw zum Dreyer Hafen gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:28

    POL-DH: --- Landkreis - Glätteunfälle ---

    Diepholz (ots) - Neben diversen Verkehrsunfällen mit leichten Blechschäden verzeichnete die Polizei am Sonntag zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten. In der Syker Straße in Syke-Gessel geriet am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf schneeglatter Straße ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Pkw im Kurvenbereich ins Schleudern, nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:38

    POL-DH: --- Barver - Einbruch ---

    Diepholz (ots) - In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dorfstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Tür im hinteren Teil des Hauses. Im Haus wurden sämtliche Schubläden und Schranktüren geöffnet und die Inhalte nach Diebesgut durchsucht. Ebenfalls versuchten sie das Garagentor von innen zu öffnen, was misslang. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren