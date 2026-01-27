PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Festnahmen nach Überfall auf Rewe Markt Mitarbeiter, Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Twistringen zwei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen zuvor einen Mitarbeiter eines Rewe-Marktes überfallen und den Markt ausgeraubt zu haben.

Als der Marktmitarbeiter gegen 22.20 Uhr den Markt verließ, wurde er von mehreren Personen angegriffen und bedroht. Die mindestens drei Männer bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schußwaffe und zwangen ihn den Tresor des Marktes zu öffnen. Anschließend zwangen sie ihn in ein Auto und fuhren mit ihm und mehreren Geldkassetten in den Raum Groß Ringmar. Dort ließen sie den Mitarbeiter zurück, nachdem sie ihn nochmals bedrohten und auch verletzten. Der Mitarbeiter begab sich zum nächsten Haus und verständigte von dort die Polizei.

Die Polizei konnte später, nach kurzer Verfolgung, zwei vom Markt flüchtende Männer im Nahbereich stellen und festnehmen. Die beiden 20-jährigen Tatverdächtigen wurden nach ihrer Festnahme durchsucht und anschließend zu Dienststelle verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend im Bereich des Rewe-Marktes Beobachtungen gemacht haben, insbesondere sucht die Polizei einen dunklen Kleinwagen. Hinweise, auch auf das Fahrzeug und Kennzeichen, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

