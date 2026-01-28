Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Tatverdächtige auf freiem Fuß - Polizei präzisiert Zeugenaufruf ---

Diepholz (ots)

Die nach der Tat festgenommenen Personen kommen zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht als Täter der Raubtat in Betracht.

Nach ersten Ermittlungen zerrten zwei Täter das Opfer in einen Pkw Opel Mokka, Baujahr 2013-2016, vermutliche Farbe: anthrazit; auf jeden Fall aber dunkel; mit einem defekten Rücklicht rechts. Die Täter sind zwischen 22:27 Uhr und 22:45 Uhr mit dem Opfer zunächst in einen Feldweg an der Harpstedter Straße gefahren, vermutlich den Abbenhäuser Weg, Richtung Beerenlehrpfad und dann links in die Straße Zur Tonkuhle. Am Häuschen am Beerenlehrpfad dürften sie sich einen Moment aufgehalten und das Opfer dort "gefoltert" haben. Danach sind sie gegen 22:45 Uhr durch das Neubaugebiet hinter Elektro Siemers gefahren und haben sich dort bis 22:53 Uhr aufgehalten. Gegen 23:00 Uhr wurde der Rewe Markt betreten, so dass die Täter über die B51/Kirchstraße und Steller Straße gefahren sein dürften.

Täterbeschreibung:

Der jüngere Täter ist ca. 18/19 Jahre alt, auffallend dünn, ca. 165 - 170cm groß. Er trug eine dunkle Jogginghose mit einem weißen dünnen Streifen seitlich, eine schwarze Kapuzenjacke, ein schwarzes Cappy, sowie weiße Schuhe. Der ältere Täter ist ca. 30-40 Jahre alt, muskulös und ca. 170 - 175 cm groß. Er trug blaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke, einen roten Schal oder Tuch vor der unteren Gesichtshälfte, eine helle Mütze unter der Kapuze und schwarze Nike-Schuhe mit weißem Nike-Emblem.

Die Polizei sucht Zeugen und hat folgende Fragen:

Das Opfer wurde gegen 22.27 Uhr vor der Westfalen Tankstelle von dem dunklen Pkw angefahren und von den Tätern überfallen. Wer hat dort Feststellungen gemacht, oder ist dort zu der Zeit vorbeigefahren? Gibt es in den benannten Straßenzügen Kameras an Häusern? Die Polizei bittet um Überprüfung, ob die Täter oder das Tatfahrzeug möglicherweise zu sehen sind? Im Bereich Werner von Siemens Straße/Froschkönigweg hat es einen längeren Halt gegeben, gibt es dort Kameras, die möglicherweise Täter oder Tatfahrzeug aufgezeichnet haben? Gibt es Zeugen, die die Täter oder das Tatfahrzeug im Vorfeld der Tat in Twistringen gesehen haben? Die Polizei geht davon aus, dass der Tatort vorher ausgekundschaftet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel.05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell