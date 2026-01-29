POL-DH: --- Twistringen, Verkehrsunfallflucht - Barnstorf, Gegen Brückengeländer geprallt ---
Diepholz (ots)
Twistringen - Verkehrsunfallflucht
Nachdem er einen geparkten Opel-Corsa angefahren und beschädigt hat, ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Der Opel-Corsa war an der Osterstraße geparkt und wurde in der Zeit von Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 06.50 Uhr, von dem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.
Barnstorf - Gegen Brückengeländer geprallt
Ein 22-jähriger Fahrer ist am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr mit seinem Pkw in der Straße Kolkesch von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Der 22-Jährige verlor in einer Rechtskurve, auf glatter Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw, rutschte von der Straße und landete gegen das Geländer. Der 22-Jährige und seine 21-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro.
