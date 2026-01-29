PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Verkehrsunfallflucht - Barnstorf, Gegen Brückengeländer geprallt ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Nachdem er einen geparkten Opel-Corsa angefahren und beschädigt hat, ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Der Opel-Corsa war an der Osterstraße geparkt und wurde in der Zeit von Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 06.50 Uhr, von dem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Barnstorf - Gegen Brückengeländer geprallt

Ein 22-jähriger Fahrer ist am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr mit seinem Pkw in der Straße Kolkesch von der Straße abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Der 22-Jährige verlor in einer Rechtskurve, auf glatter Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw, rutschte von der Straße und landete gegen das Geländer. Der 22-Jährige und seine 21-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

