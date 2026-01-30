Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Mit Gegenverkehr kollidiert - Stuhr, Gegen Baum geprallt ---

Twistringen - Mit Gegenverkehr kollidiert

Am heutigen Freitagmorgen gegen 07.20 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge in der Nienburger Straße, dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein 23-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Nienburger Straße und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren geriet sein Pkw, auf der glatten Fahrbahn, ins Schleudern und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der 23-jährige Fahrer und die 25-jährige Fahrerin des Gegenverkehrs erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stuhr - Gegen Baum geprallt

Am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr ist in der Blockener Straße ein Pkw gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer geriet in der Blockener Straße zunächst von der Straße, kam ins Schleudern und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle, wurde aber nicht eingesetzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Blockener Straße war für die Unfallaufnahme für mindestens zwei Stunden voll gesperrt.

