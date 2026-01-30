Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Mädchen am Bahnhof belästigt, Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochabend wurden zwei 14- und 15-jährige Mädchen auf dem Bahnhof in Syke von einem unbekannten Mann belästigt und bedrängt.

Die beiden Mädchen wurden bereits vorher im Zug aus Bremen von dem Mann angesprochen und belästigt. Um der Belästigung aus dem Weg zu gehen, stiegen beide am Bahnhof Syke aus. Der unbekannte Mann folgte ihnen. Auf dem Bahnsteig bedrängte er sie weiter. Er packte ein Mädchen und zog es an sich heran. Die beiden Mädchen befreiten sich und stiegen in die Bahn in Richtung Twistringen. Der unbekannte Mann blieb am Bahnhof Syke zurück.

Die Mädchen beschrieben den Unbekannten als ca. 25 Jahre alt, ca. 175 groß mit Vollbart. Er trug dunkle Kleidung, Mantel, Jeans, Mütze und Kapuze.

Die Polizei Diepholz sucht Zeugen, die entweder den Vorfall beobachtet haben, oder auch Angaben zu dem Mann machen können. Sie werden gebeten, die Polizei unter Tel. 05441 / 9710 zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell