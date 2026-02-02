PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbrecher festgenommen - Lembruch, Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbrecher festgenommen

Ein Autohaus Mitarbeiter hat am späten Sonntagabend einen betrunkenen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Über eine Videoüberwachung erhielt der Mitarbeiter Kenntnis von einem Einbruch in das Autohaus in der Varreler Landstraße. Ein Unbekannter war durch eine Flügeltür in den Ausstellungsraum eingedrungen. Als er sich dort an einem Fahrrad zu schaffen machte, überraschte ihn der Mitarbeiter. Er hielt den betrunkenen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei übernahm den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann und brachte ihn zur Dienststelle. Ein Test ergab eine Alkoholkonzentration von 1,4 Promille.

Lembruch - Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde zum Glück aber niemand. Der 61-jährige Fahrer eines Linienbusses wollte vom Parkplatz in die Große Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein 71-jähriger mit seinem Pkw von der Großen Straße auf den Parkplatz abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten und verursachten Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

