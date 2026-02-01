Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.02.2026

Diepholz (ots)

Barver - Verkehrsunfall und Trunkenheit im Verkehr

Am 31.01.2026, gegen 03:36 Uhr, kam es in Barver zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Autofahrer aus Hemsloh kam auf der Straße Zu den Föhren auf der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und in der Folge im dortigen Straßengraben zur Endlage. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Führerschein wurde durch die aufnehmenden Beamten beschlagnahmt. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht.

Drentwede - Brand einer Kfz-Werkstatt

Am 31.01.2026, gegen 11:20 Uhr, geriet eine Kfz-Werkstatt in Drentwede aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch ca. 66 Feuerwehrmänner der freiwilligen Feuerwehr Barnstorf mit ihren Ortsfeuerwehren konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude verhindert werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Gegen 16:30 Uhr kam es am Brandort erneut zu einer Rauchentwicklung, sodass die freiwillige Feuerwehr erneut anrücken und den Brandort ablöschen musste. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am 31.01.2026 kam es am Vormittag zu einem Verkehrsunfall in der Straße Junkernhäuser. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Stromkasten. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Diepholz Zeugen zum Verkehrsunfall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05441-9710 entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall mit einer schwerletzten und zwei leicht verletzten Personen

Am Samstagabend, gegen 21:35 Uhr, kam es in Stuhr auf der Stuhrer Landstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos, die die Stuhrer Landstraße in entgegengesetzten Richtungen befuhren. Ein 30-jähriger Mann aus Bremen befuhr mit seinem Ford die Stuhrer Landstraße in Richtung Varrel. Ihm kam eine 19-jährige Bremerin in einem Citroen entgegen. Als er aus bislang unbekannten Gründen von seinem Fahrstreifen abkam, kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beide Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Beifahrerin in dem Citroen wurde schwer verletzt, die Fahrzeugführer wurden nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Sulingen - Fahren unter alkoholischer Beeinflussung

Am 31.01.2026, gegen 20:10 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Sulingen ein Auto mit Diepholzer Kennzeichen. Bei der Kontrolle der 41-jährigen Fahrzeugführerin wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,46 Promille. Bei der Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

