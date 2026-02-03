Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Räuberischer Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Am Abend des 02.02.2026 ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Weyhe-Erichshof ein räuberischer Diebstahl. Einer 50-jährigen Frau wird vorgeworfen, zunächst Waren eingesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen zu haben. Der Marktleiter erkannte die Frau aus einem vorangegangenem Ladendiebstahl und verfolgte sie bis zu ihrem Auto, das auf dem Kundenparkplatz stand. Im Anschluss daran versuchte er, die tatverdächtige Frau festzuhalten. Diese beschleunigte ihr Fahrzeug jedoch zügig und steuerte auf den Marktleiter zu, sodass dieser an die Seite treten musste. Die flüchtende Tatverdächtige wurde im Nachgang durch die Polizei festgestellt. Die Durchsuchung ihres Fahrzeugs führte zum Auffinden der Waren, die dann beschlagnahmt wurden. Abschließend wurde die 50-Jährige für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und danach entlassen.

Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421/80660 zu melden.

