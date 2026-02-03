PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Räuberischer Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Am Abend des 02.02.2026 ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Weyhe-Erichshof ein räuberischer Diebstahl. Einer 50-jährigen Frau wird vorgeworfen, zunächst Waren eingesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen zu haben. Der Marktleiter erkannte die Frau aus einem vorangegangenem Ladendiebstahl und verfolgte sie bis zu ihrem Auto, das auf dem Kundenparkplatz stand. Im Anschluss daran versuchte er, die tatverdächtige Frau festzuhalten. Diese beschleunigte ihr Fahrzeug jedoch zügig und steuerte auf den Marktleiter zu, sodass dieser an die Seite treten musste. Die flüchtende Tatverdächtige wurde im Nachgang durch die Polizei festgestellt. Die Durchsuchung ihres Fahrzeugs führte zum Auffinden der Waren, die dann beschlagnahmt wurden. Abschließend wurde die 50-Jährige für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und danach entlassen.

Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421/80660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 07:54

    POL-DH: --- Wetschen - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens ---

    Diepholz (ots) - Am Montagabend gegen 19.10 Uhr entdeckte ein Nachbar den Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Wetscher Bruchstraße. Er alarmierte daraufhin sofort Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Der einzige Bewohner des Anwesens war nicht zu Hause. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:38

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.02.2026

    Diepholz (ots) - Barver - Verkehrsunfall und Trunkenheit im Verkehr Am 31.01.2026, gegen 03:36 Uhr, kam es in Barver zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Autofahrer aus Hemsloh kam auf der Straße Zu den Föhren auf der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und in der Folge im dortigen Straßengraben zur Endlage. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren