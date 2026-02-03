Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen, Kind angesprochen

Polizei sucht Zeugen

Diepholz

Am Freitagabend letzter Woche wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Nähe des Busbahnhofs Sulingen ein 8-jähriges Mädchen von einem Mann angesprochen worden sei.

Das Mädchen gab an, anschließend zu Passanten am Busbahnhof geeilt zu sein. Diese hätten mit der männlichen Person gesprochen und seien dieser auch gefolgt. Nachdem diese Personengruppe ihre Hilfe angeboten habe, sei das Mädchen allein weitergegangen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Passanten vom ZOB, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, sich unter 042719490 zu melden.

