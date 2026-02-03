PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Kind angesprochen
Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Am Freitagabend letzter Woche wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Nähe des Busbahnhofs Sulingen ein 8-jähriges Mädchen von einem Mann angesprochen worden sei.

Das Mädchen gab an, anschließend zu Passanten am Busbahnhof geeilt zu sein. Diese hätten mit der männlichen Person gesprochen und seien dieser auch gefolgt. Nachdem diese Personengruppe ihre Hilfe angeboten habe, sei das Mädchen allein weitergegangen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Passanten vom ZOB, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, sich unter 042719490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

