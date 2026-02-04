Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wohnungseinbrüche in Wagenfeld und Weyhe - Weitere Glätteunfälle ---

Diepholz (ots)

Wohnungseinbrüche in Wagenfeld und Weyhe

In der Zeit vom 03.02.2026, 17:00 Uhr bis 04.02.2026, 02:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Gartenstraße in Wagenfeld. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich widerrechtlich Zugang zu den Wohnräumlichkeiten und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es in Weyhe am Tage des 03.02.2026, im Zeitraum 14:50-15:45 Uhr. Auch hier betrat der bislang unbekannte Täter widerrechtlich die Wohnräume und durchwühlte diese.

Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei den sachbearbeitenden Polizeidienststellen unter der Tel.-Nr. 05441/9710 (Polizei Diepholz) bzw. 0421/80660 (Polizei Weyhe) zu melden.

Weitere Glätteunfälle

Auch am gestrigen Dienstag, den 03.02.2026 kam es zu mehreren glättebedingten Verkehrsunfällen im Landkreis Diepholz.

Unter anderem ereignete sich in Bassum, B51, ein Verkehrsunfall gegen 18:00 Uhr. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin kam glättebedingt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Aufprall wurde sie leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

In Drebber, ebenfalls auf der B51, überholte ein 18-jähriger Fahrzeugführer gegen 21:30 Uhr einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren kam er aufgrund der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt ins Schleudern und touchierte in der Folge einen Baum am Fahrbahnrand.

