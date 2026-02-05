PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Taschendiebstahl in Weyhe-Leeste - Unfallflucht mit verletzter Person in Diepholz - Unfallflucht in Varrel ---

Diepholz (ots)

Taschendiebstahl in Weyhe-Leeste

Am Nachmittag des 03.02.2026 entwendete ein bislang unbekannter Täter persönliche Gegenstände aus der Handtasche einer 38-jährigen Geschädigten, die zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt in Weyhe-Leeste, Leester Straße, einkaufen war.

Die Polizei rät, Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen und Handtaschen möglichst nah am Körper zu tragen und nicht während des Einkaufs im Wagen oder unbeaufsichtigt in der Einkaufstasche liegen zu lassen.

Unfallflucht mit verletzter Person in Diepholz

Auf dem Parkplatz des E-Centers in Diepholz, Thüringer Straße 17, parkte am 03.02.2026, zwischen 18:00-18:50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus einer Parklücke aus und stieß dabei mit einem 84-jährigen Mann zusammen, der gerade dahinter in Richtung der Einkaufswagen ging. Der 84-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort, ohne einen Personalienaustausch durchzuführen.

Die Polizei Diepholz sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall wahrgenommen haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise können unter der Tel.-Nr. 05441/9710 gegeben werden.

Unfallflucht in Varrel

Am 04.02.2026, gegen 08:00 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Ortsgebiet in Varrel (Samtgemeinde Kirchdorf), Bahnhofstraße, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich diese Person unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

