POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Postfiliale ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 04.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Postfiliale in der Straße Willenberg eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten und öffneten ein Rolltor, um ins Gebäude zu gelangen. Im Vorraum der Filiale wurden mehrere Pakete entwendet. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

