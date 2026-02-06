Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Einbruch in Postfiliale ---

Diepholz (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 04.00 Uhr, sind Unbekannte in eine Postfiliale in der Straße Willenberg eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten und öffneten ein Rolltor, um ins Gebäude zu gelangen. Im Vorraum der Filiale wurden mehrere Pakete entwendet. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

