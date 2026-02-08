Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 08.02.2026

Diepholz (ots)

Weyhe: Trunkenheit im Verkehr

Ein 50jähriger Weyher befuhr am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr mit seinem Pkw die Sudweyher Straße in Weyhe. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste an der Dienststelle sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Stuhr: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Eine 35-jährige Frau aus Zeven befuhr am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr mit ihrem VW die Blockener Straße in Stuhr und wollte an der Ampelkreuzung nach links auf die Delmenhorster Straße abbiegen. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang einer ihr entgegenkommenden 25-jährigen Stuhrerin mit ihrem Mercedes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Pkw so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus.

Varrel bei Sulingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen, gegen 08:15 Uhr, befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Minden-Lübbecke die L347 (Dörrieloh) aus Varrel kommend in Richtung Ströhen. Auf Höhe der Hausnummer 30 kam der Autofahrerin ein Traktor auf ihrer Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich die 24-Jährige mit ihrem PKW nach rechts aus und landete schließlich in der Berme. Der Traktor setzte seinen Weg fort und verließ die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, Kontakt aufzunehmen.

Wagenfeld: Unfall mit Verletzten

Am Freitagmorgen, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 65jähirger Autofahrer aus Rehden den Hemsloher Kirchweg in Fahrtrichtung Wagenfelder Straße und beabsichtigte, auf diese einzubiegen. Dabei missachtete er ein Stoppschild und übersah den von rechts kommenden, bevorrechtigten 58jähirgen Autofahrer aus. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Barver: Einbruch in Maschinenhalle

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Maschinenhalle in Barver und entwendeten hier ein Dosiergerät für Getreide und einen Kompressor. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 2000 EUR.

Wetschen: Auffachen von Glutnestern

Nach einem Vollbrand am Montag in Wetschen ist am Samstagmorgen erneut ein Feuer in dem Gebäude ausgebrochen. Durch das Auffachen von Glutnestern gerät der Dachstuhl in Brand. Das Feuer wird durch die die Feuerwehren Wetschen und Rehden gelöscht.

Diepholz: Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend kontrollierten die Polizeibeamten im Stadtgebiet Diepholz einen Pkw. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,0 Promille. Der Führerschein des 54jährigen Diepholzer wurde beschlagnahmt. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell