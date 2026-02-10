Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Im Stadtgebiet Diepholz, Enge Straße, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum 06.02.2026, 15:45 Uhr - 09.02.2026, 07:30 Uhr einen Ford Transit in blau an der linken Fahrzeugseite. Dieser parkte auf einem Seitenstreifen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Die Polizei Diepholz bittet unter der Tel.-Nr. 05441 971-0 um Zeugenhinweise, die zur Ermittlung des unbekannten Fahrzeugführers und dessen Fahrzeug führen.

