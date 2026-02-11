Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall und Einbruch - Diepholz, Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Fahrerin leicht verletzt

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin wurde am Dienstagvormittag gegen 11.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirchweyher Straße / Südumgehung Dreye leicht verletzt. Die 47-Jährige hatte zunächst bei Rot an der Kreuzung gehalten und war dann bei Grün angefahren. Durch einen Bedienfehler des Schalthebels bremste sie jedoch ihren Pkw ab und ein nachfolgender Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 8500 Euro.

Diepholz - Beifahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rathausmarkt / Mühlenstraße wurde gestern gegen 18.05 Uhr die Beifahrerin im Pkw eines 77-jährigen Fahrers leicht verletzt. Ein 27-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw vom Rathausmarkt in die Mühlenstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Pkw des 77-Jährigen, der auf der Mühlenstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Weyhe - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in der Nacht von Montag zu Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Berge eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ins Haus. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld und eine Smartwatch entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell