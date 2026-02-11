PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Brand eines unbewohnten Bauernhauses ---

Diepholz (ots)

Ein Brand hat in der letzten Nacht in Fahrenhorst ein unbewohntes Bauernhaus zerstört, die angrenzende Scheune konnte gerettet werden.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete in der Nacht gegen 00.50 Uhr ein Feuer in einem Bauernhaus an der Hauptstraße (B 51) in Fahrenhorst. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der Dachstuhl in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, da das Haus derzeit unbewohnt ist. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Scheune konnte die Feuerwehr verhindern.

Die Brandursache ist noch völlig unbekannt. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt, nach ersten Erkenntnissen, ca. 400000 Euro. Die Bundesstraße musste für ungehinderte Löscharbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

