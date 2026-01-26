Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Klein Bennebek: Fußgängerin durch Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Klein Bennebek (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 17:30 Uhr kam es auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Straße Sandkuhle (L188) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 85-jährige Fußgängerin nutzte den Gehweg aus Börm kommend in Richtung Klein Bennebek. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam ihr auf einem Fahrrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Frau schwer verletzt wurde. Der Radfahrer erkundigte sich zunächst nach dem Befinden der Geschädigten, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeistation in Kropp hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04624 - 4506680 oder per E-Mail an kropp.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell