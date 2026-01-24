Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Versammlungsgeschehen am Nordermarkt

Flensburg (ots)

Am heutigen Samstagvormittag (24.01.2026) fanden in Flensburg insgesamt fünf angezeigte Versammlungen statt. Anlass war ein von der AfD am Nordermarkt angezeigter Infostand. Gegen diese Versammlung demonstrierten rund 800 Personen im Rahmen von Gegendemonstrationen.

Im Verlauf des Vormittages kam es immer wieder zu Störaktionen seitens der Gegendemonstranten. Bereits während des Aufbaus des AFD-Standes kam es zu einer Sachbeschädigung. Im weiteren Verlauf mussten die Polizeikräfte an unterschiedlichen Stellen einfache körperliche Gewalt anwenden, um den Schutz der AfD-Versammlung zu gewährleisten.

Insgesamt wurden 13 Strafanzeigen gefertigt. Zehn davon stehen im Zusammenhang mit dem Versuch von Gegendemonstrierenden, über einen Häuserdurchgang in den für den AfD-Stand zugewiesenen Versammlungsbereich einzudringen.

Während des Versammlungsgeschehens kam es zu einem Feuerwehreinsatz, da von einem Gebäude am Willy-Brand-Platz Fassadenteile abbröckelten. Der Einsatz stand nicht im Zusammenhang mit den Versammlungen.

Aufgrund der Einsatzlage kam es zu Behinderungen für den Fußgängerverkehr in der Innenstadt. Die Polizei dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Für den Nachmittag ist eine weitere Versammlung auf dem Südermarkt angezeigt.

