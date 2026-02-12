PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Wohnhaus - Weyhe, Pkw gerät in Brand und Portemonnaie Diebstähle ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Bereits am Freitag letzter Woche, 06.02.26, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Stuhr, Windhorst, eingebrochen. Die Hausbewohner waren nicht zu Hause, konnten aber auf der Videoüberwachung gegen 19.20 Uhr eine Person erkennen. Der Täter entwendete Bargeld und Schmuck und flüchtete, bevor die Bewohner zurückkehrten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel.0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Pkw gerät in Brand

Eine Pkw-Fahrerin bemerkte am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr während der Fahrt in der Hauptstraße Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres Pkw. Als sie an die Seite fuhr und den Pkw abstellte, geriet das Fahrzeug in Vollbrand und brannte völlig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weyhe - Portemonnaie Diebstähle

Am Mittwochvormittag entwendeten Unbekannte von zwei Senioren die Portemonnaies beim Einkaufen. Im ALDI Markt in der Lahauser Straße wurde einer Seniorin gegen 09.30 Uhr das Portemonnaie aus ihrer Jackentasche entwendet. Ebenfalls im ALDI Markt, aber an der Bremer Straße, entwendeten Unbekannte gegen 10.00 Uhr das Portemonnaie aus der Jackentasche eines Seniors. Bemerkt wurden die Diebstähle erst beim Bezahlen an der Kasse. Die Polizei rät Wertsachen so nahe wie möglich am Körper zu tragen. In der Jacke nach Möglichkeit auf der Innenseite, auf keinen Fall unbeaufsichtigt am Einkaufswagen. Weitere Infos www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

