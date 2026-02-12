Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Syke, Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Nordwohlder Heide kollidierten ein Pkw und ein Lkw. Der 39-jährige Pkw-Fahrer wollte den vorausfahrenden Lkw überholen, als dieser, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links in die Straße Nordwohlder Heide abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 21000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zunächst voll und später halbseitig gesperrt werden.

Syke - Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr, mit seinem vermutlich Lkw, in einer Lieferzufahrt in der Hauptstraße Höhe Nr. 12 das Dach, mehrere Dachpfannen und Dachrinnen eines Hauses beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

