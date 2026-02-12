PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw - Syke, Unfallflucht ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / Nordwohlder Heide kollidierten ein Pkw und ein Lkw. Der 39-jährige Pkw-Fahrer wollte den vorausfahrenden Lkw überholen, als dieser, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links in die Straße Nordwohlder Heide abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 21000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zunächst voll und später halbseitig gesperrt werden.

Syke - Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr, mit seinem vermutlich Lkw, in einer Lieferzufahrt in der Hauptstraße Höhe Nr. 12 das Dach, mehrere Dachpfannen und Dachrinnen eines Hauses beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:04

    POL-DH: --- Lembruch - Brand eines Reetdachhauses ---

    Diepholz (ots) - Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr geriet ein Reetdachhaus in der Seestraße in Brand und wurde nahezu völlig zerstört. Ein Passant entdeckte gegen 18.00 Uhr das Feuer am Dach des Hauses und alarmierte sofort die Feuerwehr. Da das Haus seit mehreren Jahren ungenutzt ist, wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, konnte aber das völlige Abbrennen des Daches nicht ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 18:27

    POL-DH: --- Diepholz - Dachstuhlbrand, starke Rauchentwicklung ---

    Diepholz (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr entstand im Holunderweg ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Freund der Bewohner, die sich derzeit im Urlaub befinden, entdeckte starke Rauchentwicklung aus dem Dach des Hauses. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Nachbarn und Anwohner wurden aufgrund er starken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren