Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Diebesgut 20 Paletten Kaffee sichergestellt ---

Diepholz (ots)

Der Zoll hat am Donnerstag im Rahmen einer Kontrolle im Lager eines Marktes in der Hauptstraße ins gesamt 20 Paletten Kaffee entdeckt. Eine nähere Überprüfung gemeinsam mit der Polizei erhärtete den Verdacht, dass die Paletten aus einem Diebstahl stammen. Die Polizei stellte die 20 Paletten im Wert von mehreren Hundert Tausend Euro sicher. Für den Abtransport zur Dienstelle erhielt die Polizei Amtshilfe vom THW, die mit Radlader und Lkw den Transport der Platten übernahm. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

