Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.02.2026

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstahl aus einem Pkw

Bereits in der Nacht vom 11.02.2026 auf den 12.02.2026 wurde ein Auto der Marke BMW aufgebrochen. Das Fahrzeug stand in Weyhe-Dreye, in der Straße Auf dem Damm, unter einem Carport geparkt und wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen wurde ein Großteil der Innenteile, wie z.B. das Lenkrad, der Monitor oder der Innenspiegel, ausgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 13.000 Euro.

Kirchweyhe - Renitente Frau tritt Polizeibeamte

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde die Polizei durch mehrere Anrufer über eine laut schreiende Frau in der Alten Hauptstraße in Weyhe-Kirchweyhe informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Frau leicht bekleidet am Fenster ihrer Wohnung stand und einen Streit mit Fußgängern auf der Straße hatte. Sie hatte auch schon Gegenstände auf die Straße geworfen, hierbei wurde aber niemanden getroffen oder verletzt. Zur Beendigung der Lage sollte die Frau, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand, in Gewahrsam genommen werden. Dabei trat sie mehrfach um sich und traf die Polizeibeamten, die aber nicht weiter verletzt wurden. Des Weiteren beleidigte sie die Einsatzkräfte. Die renitente Frau wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bassum - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 13.02.2026, um 19:45 Uhr, ist es durch eine männliche Person im Bereich des Bassumer Bahnhofes zur Störung im Bahnbetrieb gekommen. Der Verursacher konnte im Folgenden durch die alarmierten Polizeibeamten auf den Gleiskörpern angetroffen werden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Verursacher erheblichen Widerstand, sodass insgesamt zwei Polizisten unter anderem durch Bisse verletzt worden sind. Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen ist die männliche Person durch die Polizei festgenommen und später einer Einrichtung für psychisch kranke Personen zugeführt worden.

Wetschen - Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 14.02.2026, gegen 02:30 Uhr, kontrollierten die Beamten der PI Diepholz auf der Diepholzer Straße in Wetschen einen Pkw. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,72 Promille. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellten die Beamten während der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell