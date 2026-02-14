Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bankfiliale ---

Diepholz (ots)

Am Freitagmittag waren mehrere Täter durch einen Lichtschacht in den Keller einer Volksbank Filiale an der Blockener Straße eingebrochen. In dem Keller wurden insgesamt 14 Kunden Schließfächer aufgebrochen. Zu der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Bank hat eine Hotline eingerichtet, unter der sich Kunden informieren können. Geschädigte Kunden werden zeitnah von der Bank informiert.

Zeugen beobachteten gegen 13.20 Uhr drei Personen, vermutlich Männer, die bekleidet mit blauen Overalls vom Bankgebäude auf den Parkplatz an der Blockener Straße in Richtung eines dunklen Pkw, mutmaßlich einen VW-Golf, gingen. Ob diese drei Personen dann in den besagten Pkw einstiegen und wegfuhren oder an dem Pkw vorbeigingen, konnten die Zeugen nicht sagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat gegen 13.20 Uhr auf und in der Nähe des Parkplatzes an der Blockener Straße Personen in Overalls beobachtet? Wer kann Angaben zu dem dunklen vermutlich VW-Golf machen? Anwohner werden gebeten, Überwachungskameras zu überprüfen, ob dort Personen zu sehen sind. Alle Hinweise bitte an die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell