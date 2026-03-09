Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 09.03.2026

Aalen (ots)

Westhausen: Brand von Einfamilienhaus

Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. Nach ersten Ermittlungen hatte eine 57 -jährige Bewohnerin im ersten Obergeschoss einen Kamin angefeuert. Wenige Minuten danach brach im Obergeschoss ein Brand aus. Die Bewohner konnten sich mithilfe eines Nachbarn aus dem Haus retten. Der 44 -jährige Nachbar und ein 52 -jähriger Hausbewohner wurden dabei durch den Rauch leicht verletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr nach ca. zwei Stunden gelöscht werden. Durch den Brand wurde das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss stark beschädigt. Das Haus ist vorläufig nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch Angehörige aufgenommen. Der Sachschaden wird vorläufig auf 175.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Westhausen und Aalen waren mit 10 Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

