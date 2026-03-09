Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gaildorf: Korrekturmeldung zu "Körperverletzung bei Fußballspiel"

Aalen (ots)

Wie um 08:01 Uhr vermeldet kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung während eines Fußballspiels. Entgegen der ersten Meldung wurde der 21-jährige Spieler zunächst von mehreren Gegenspielern angegriffen, nicht von Zuschauern. Der Flaschenwurf hingegen erfolgte, wie vermeldet, durch einen 21-jährigen Zuschauer des Spiels.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 08:01 Uhr:

Gaildorf: Körperverletzung bei Fußballspiel

Am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es während einem Fußballspiel in Gaildorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen des Spiels wurde ein 21-jähriger Spieler von mehreren bislang unbekannten Zuschauern angegangen und getreten. Das Spiel wurde in der Folge abgebrochen. Anschließend warf ein 21-jähriger Mann dem 21-jährigen Spieler eine Glasflasche an den Hinterkopf, sodass dieser verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

