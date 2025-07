Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfall verursacht (03.07.2025)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

Auf der Bundesstraße 523 von Tuttlingen nach Schwenningen ist es am Donnerstagmorgen, gegen 4 Uhr zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss gekommen. An der Kreuzung zum Messegelände verlor der 22-jährige Mercedes-Fahrer - vermutlich wegen der über zwei Promille Alkohol im Blut - die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr einen Verkehrsteiler am gegenüberliegenden Teil der Kreuzung. Auf diesem streifte er einen Ampelmast. Der Kontakt wies den Wagen in den daneben befindlichen Grünstreifen ab, wo der Mercedes im Buschwerk zum Stehen kam. Der junge Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

