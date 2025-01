Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Exhibitionistische Handlungen im Zug - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Chemnitz/Glauchau/Zwickau (ots)

Die Bundespolizei wurde am 24.12.2024 gegen 08:00 Uhr über die Leitstelle der Mitteldeutschen Regiobahn über eine Exhibitionistische Handlung in der Regionalbahn von Chemnitz in Richtung Zwickau in Kenntnis gesetzt.

Eine männliche Person habe auf der Strecke von Chemnitz nach Zwickau vor anderen Reisenden onaniert. Die belästigten Reisenden haben den Triebfahrzeugführer darüber in Kenntnis gesetzt, welcher eine entsprechende Meldung an die Leitstelle absetzte.

Bei der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Zwickau konnten die Beamten der Bundespolizei allerdings weder den Täter noch die Zeugen feststellen. Diese hätten, laut Aussage des Triebfahrzeugführers, den Zug in Glauchau verlassen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Aussage des Triebfahrzeugführers, um eine dunkelhäutige Person, welche mit einer schwarzen Lederjacke sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet war.

Es wurden die Ermittlungen wegen Exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Eine Videosicherung aus dem Zug wurde veranlasst, welche den mutmaßlichen Täter erkennen lässt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen bzw. den Geschädigten, die am genannten Tag in der Bahn von Chemnitz in Richtung Zwickau unterwegs waren und den Vorfall beobachteten.

Sie werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615-0 zu melden.

