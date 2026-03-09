Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Radfahrerin gestürzt

Eine 67-jährige Radfahrerin beschädigte am Montag, gegen 10:20 Uhr einen geparkten KIA in der Straße Im Benzwasen. Beim Vorbeifahren touchierte sie das Auto und stürzte. Dabei zog sich die 67-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.

Schorndorf: Unfall - Microcar umgekippt

Am Montag, gegen 11:45 Uhr war ein 83-jähriger Mann mit einem sogenannten Microcar, einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug, in der Schelmenwasenstraße unterwegs. Als der 83-Jährige in die Urbacher Straße abbiegen wollte, verwechselte er Gas und Bremse. In der Folge beschleunigte das Fahrzeug und kippte alleinbeteiligt auf die Seite. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der 83-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rudersberg: Gestürzte Radfahrer

Ein 60 Jahre alter Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr die L 1119 von Althütte in Richtung Klaffenbach. Im Bereich einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Seine hinter ihm fahrende 56-jährige Begleiterin bremste anschließend stark und kam hierdurch ebenfalls zu Fall, auch sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 1300 Euro geschätzt.

