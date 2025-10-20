Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Rücksichtslos und zu schnell auf der Bundesstraße 35 - Polizei sucht Zeugen

Knittlingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist ein Mercedes-Fahrer offenbar zu schnell und in gefährdender Fahrweise unterwegs gewesen, dass sich Zeugen bei der Polizei gemeldet haben.

Nach derzeitigem Sachstand war der graue Mercedes-AMG, gegen 15:45 Uhr, auf der B35 von Knittlingen in Richtung Maulbronn unterwegs als er offenbar mehreren Verkehrsteilnehmern dicht auffuhr und trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr mehrfach überholte. Dies alles augenscheinlich in einer Geschwindigkeit, die deutlich zu hoch war.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich dort unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell