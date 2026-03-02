Polizei Homberg

POL-HR: Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen an Wohnhaus - Staatsschutz ermittelt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 27.02.2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 28.02.2026, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter die Hauswand, einen Schuppen, den Briefkasten sowie Gartenmöbel eines Wohnhauses im Buchenweg in Homberg/Efze mit mehreren Schriftzügen und verfassungswidrigen Symbolen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden unter anderem beleidigende Ausdrücke sowie Schriftzüge mit Bezug zum Nationalsozialismus und Hakenkreuze in schwarzer Farbe aufgebracht. Die Hakenkreuze hatten teils eine Größe von bis zu 50x50 Zentimetern und wurden zum Teil seitenverkehrt angebracht. Anschließend entfernten sich die Täter vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-910-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell