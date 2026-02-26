Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Bau- und Lebensmittelmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.02.2026:

Schwalmstadt / Schrecksbach

Tatzeit: Mittwoch, 25.02.2026, 23:55 Uhr, bis Donnerstag, 26.02.2026, 00:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Schwalmstadt und Schrecksbach gemeldet. Betroffen waren ein Baumarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalmstadt-Treysa und ein Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße in Schrecksbach. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in beiden Fällen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter am Mittwochabend gegen 23:55 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Tür auf der Gebäuderückseite des Baumarktes. Sie gelangten in einen Nebenraum, lösten dabei jedoch den Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute vom Tatort.

Die betroffene Tür ist von den Schwalm-Wiesen und vom nahegelegenen Damm aus erreichbar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300,- Euro geschätzt.

Kurze Zeit später, gegen 00:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Kasseler Straße in Schrecksbach ein, indem sie zwei Schließvorrichtungen beschädigten. Aus dem Markt entwendeten sie unter anderem Waschmittel sowie mehrere Spirituosen.

Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 600,- Euro.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Schwalm-Wiesen beziehungsweise des Damms oder der Friedrich-Ebert-Straße in Treysa sowie im Bereich der Kasseler Straße in Schrecksbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell